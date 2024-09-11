وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مخيم النصيرات وسط القطاع، واستهدفت منازل فيه، مما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين، حسب بيان لوحدة "الإسعاف والطوارئ" في مستشفى الخدمة العامة بغزة، اليوم الأربعاء، كما استُشهدت طفلة وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية على منزل في مخيم البريج (وسط).

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط المجمع الإسلامي جنوب حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. بينما شهد حي الزيتون شرقي المدينة، تنفيذ عمليات نسف لمنازل وممتلكات الفلسطينيين. وفي مخيم جباليا (شمال)، استُشهد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وسيدتان في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً الليلة الماضية.

أما في جنوب القطاع، فقد استُشهد 11 فلسطينيّاً، بينهم سيدتان و8 أطفال، وأُصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال منزلاً في بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس. كما أُصيب عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمنطقة بني سهيلا.

وفي رفح (جنوب)، شهدت منطقة "الشاكوش" شمال غرب مواصي المدينة قصفاً مدفعيّاً وإطلاق نار من مروحيات إسرائيلية على مناطق غرب المدينة. واستُشهد أيضاً صيّاد بعد استهداف زوارق الاحتلال إياه في عرض البحر مقابل المواصي.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.​​​​​​​