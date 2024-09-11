سياسة
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فيدان في أوزبكستان غداً لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، غداً الخميس، إلى أوزبكستان لإجراء مباحثات مع الرئيس شوكت ميرضيايف، ووزير الخارجية بختيار سعيدوف، ومن المقرر مناقشة العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية بين تركيا وأوزبكستان.
فيدان في أوزبكستان غداً لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتوجه الخميس إلى أوزبكستان / صورة: AA
11 سبتمبر 2024

وسيعقد فيدان، خلال زيارته، محادثات مع كبار المسؤولين في أوزبكستان، تتضمّن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها العلاقات التجارية والاقتصادية والأمنية، والروابط المشتركة.

ومن المزمع أن يبحث وزير الخارجية التركي على جدول أعمال الزيارة جميع جوانب العلاقات السياسية الثنائية وتقييم القضايا الإقليمية، إضافة إلى مناقشة القضايا الأمنية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين.

وستجري مناقشة تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية وزيادة التعاون والاستثمارات والتعاون التجاري في المجال الأمني، ومتابعة القرارات التي اتّخذت في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في أوزبكستان (YDSK) المنعقد في 6 يونيو/حزيران الماضي.

وفي هذا السياق، ستجري مناقشة قضايا الاقتصاد وصناعة الدفاع والطاقة والنقل والثقافة والتعليم، ومجالات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والأمن، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بشكل شامل، إضافة إلى التطورات الإقليمية، وبخاصة منظمة الدول التركية.

والعلاقات الدبلوماسية بين تركيا وأوزبكستان لها مكانة مهمة في السياسة التركية، إذ كانت تركيا أول دولة تعترف بأوزبكستان عقب استقلالها عام 1991. ووصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2023 إلى أكثر من 3.12 مليار دولار، وتبلغ استثمارات تركيا في أوزبكستان نحو 1.5 مليار دولار، فيما يبلغ عدد الشركات ذات رأس المال التركي المسجلة في أوزبكستان أكثر من 2000 شركة.

كما تهدف تركيا إلى رفع حجم التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار، وهي من بين الدول الأكثر استثماراً في البلاد، وتوفر استثماراتها هناك فرص عمل لنحو آلاف من المواطنين.

ويرافق وزير الخارجية في زيارته إلى أوزبكستان، وزير الداخلية علي يرليكايا ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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