وقال أردوغان، في رسالة مصورة أرسل بها إلى القمة الرابعة لقادة "منصة القرم"، التي انطلقت اليوم الأربعاء، في العاصمة الأوكرانية كييف: "يوافق اليوم الذكرى الثمانين لتهجير أتراك القرم"، مشدداً على أن "ضم جزيرة القرم، الذي عارضته تركيا ولم تعترف به، عمّق جراح التهجير المستمرة منذ 80 عاماً".

وتابع: "الدعم الذي نقدمه لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها متواصل إلى اليوم". وأضاف أردوغان أن إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا "مطلب للقانون الدولي".

وأكد أن "الفترة المقبلة ستشهد استمراراً لاتخاذ خطوات إضافية لتعزيز حقوق تتار القرم الأتراك"، معرباً عن امتنانه لجهود أوكرانيا في تعزيز وترسيخ حقوق أتراك القرم.

وأعرب الرئيس التركي أيضاً عن أمله أن "تنتهي الحرب بسلام عادل ودائم على أساس سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".