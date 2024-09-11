وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي على منصة إكس: "أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اليوم، 11 سبتمبر/أيلول الجاري، اتصالاً هاتفياً مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، قال خلاله الأخير إن بلاده قررت رفع القيود التي كانت فرضتها على الصناعات الدفاعية التركية في 2019".

وأعرب فيدان خلال الاتصال عن سعادته بالقرار مؤكداً أن القيود لم تكن تتناسب مع روح التحالف الذي يجمع البلدين.

وكانت النرويج برفقة دول أوروبية وغربية أخرى فرضت في 2019 قيوداً على الصناعات الدفاعية التركية، اعتراضاً على العمليات العسكرية التي شنّتها أنقرة ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا.