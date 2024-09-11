سياسة
1 دقيقة قراءة
أنقرة ترحب بقرار أوسلو رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية التركية
رحبت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء، برفع النرويج القيود التي كانت فرضتها على الصناعات الدفاعية التركية في عام 2019، مؤكدة أن القيود لم تكن تتناسب مع روح التحالف الذي يجمع البلدين.
أنقرة ترحب بقرار أوسلو رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية التركية
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي / صورة: anka / Kent Radyo Ankara
11 سبتمبر 2024

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي على منصة إكس: "أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اليوم، 11 سبتمبر/أيلول الجاري، اتصالاً هاتفياً مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، قال خلاله الأخير إن بلاده قررت رفع القيود التي كانت فرضتها على الصناعات الدفاعية التركية في 2019".

وأعرب فيدان خلال الاتصال عن سعادته بالقرار مؤكداً أن القيود لم تكن تتناسب مع روح التحالف الذي يجمع البلدين.

وكانت النرويج برفقة دول أوروبية وغربية أخرى فرضت في 2019 قيوداً على الصناعات الدفاعية التركية، اعتراضاً على العمليات العسكرية التي شنّتها أنقرة ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us