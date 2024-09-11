سياسة
2 دقيقة قراءة
"لحظة تاريخية".. فلسطين تحصل على مقعد في الجمعية العامة للأمم المتحدة
حصلت فلسطين في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بنيويورك، على مقعد رسمي مع الدول الأعضاء للمرة الأولى، تنفيذا لقرار صدر في مايو/أيار الماضي.
"لحظة تاريخية".. فلسطين تحصل على مقعد في الجمعية العامة للأمم المتحدة
رياض منصور خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة / صورة: AA
11 سبتمبر 2024

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه ابتداء من أمس الثلاثاء، أصبح بإمكان الوفد الفلسطيني حضور جلسات الجمعية العامة وتقديم مقترحات وتعديلات، لكنها لا تزال بالرغم من ذلك، مستبعدة من التصويت ومن الحصول على عضوية في مجلس الأمن.

وشارك المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في جلسة أمس، وجلس على طاولة مكتوب عليها: "دولة فلسطين" بين سريلانكا والسودان.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن السفير المصري أسامة محمود عبد الخالق محمود قوله تعليقاً على هذه الخطوة: "هذه ليست مجرد مسألة إجرائية. إنها لحظة تاريخية لنا".

وفي مايو/أيار الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

ويوصي القرار مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب، ويحدد طرقاً لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.

وكانت فلسطين تقدمت بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكنها لم تحصل على الدعم اللازم من مجلس الأمن تحت الفيتو الأمريكي. غير أنها حصلت في عام 2012 على "وضعية المراقب الدائم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us