سياسة
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زعيم المعارضة الإسرائيلية: الضغط العسكري قتل المحتجزين بغزة بدل إعادتهم
استنكر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إصرار حكومة بلاده على "الضغط العسكري لاستعادة المحتجزين في غزة، مشدداً على أن "هذا الضغط لم يؤد إلى استعادة المحتجزين" لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع "بل قتلهم".
زعيم المعارضة الإسرائيلية: الضغط العسكري قتل المحتجزين بغزة بدل إعادتهم
زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة / صورة: Reuters
11 سبتمبر 2024

وقال لابيد في حديث لإذاعة "103 إف إم" المحلية: "يواصلون القول (الحكومة الإسرائيلية)، إن الضغط العسكري سيجلب المختطفين، لقد أدى الضغط العسكري حتى الآن إلى مقتل محتجزين".

وتابع: "ولكن أبعد من ذلك، أي ضغط عسكري؟ هل نشهد عملية كبرى في غزة؟ توقفوا، وقوموا بعقد صفقة (تبادل أسرى)".

ورداً على دعوات تشكيل حكومة وحدة وطنية، قال لابيد: "(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لا يريد ذلك، لقد اقترحت حكومة وحدة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في محادثة معه وفي مؤتمر صحفي".

وأضاف: "الحكومة مع (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش لم تُفرض على نتنياهو، هذه هي الحكومة التي يريدها".

وبشأن ما يعرف باليوم التالي للحرب على غزة، قال لابيد: "سنحتاج إلى جزء محدود جداً من السلطة الفلسطينية ليكون جزءاً من اليوم التالي في غزة"، مستدركاً: "لكن لا أحد اليوم سيسمح للسلطة أن تكون جزءاً من اليوم التالي".

ويواصل نتنياهو وغفير وسموتريتش الإدلاء بتصريحات مفادها أنه فقط من خلال "الضغط العسكري" يمكن إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة 6 جثث من نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة لأسرى، قالت وسائل إعلام عبرية إن أسماء 3 منهم على الأقل وردت ضمن صفقة كان يجري الإعداد لها قبل شهرين، قبل أن يضيف نتنياهو شروطاً جديدة عرقلت تنفيذها.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير في غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى في غارات إسرائيلية عشوائية.

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوب ووسط القطاع، بينما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين من دون تقييد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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