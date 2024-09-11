وأفادت شبكة "نيوز 9" الأسترالية، بأن عشرات آلاف المناهضين للحرب نظموا أكبر تظاهرة احتجاجية خلال السنوات الأخيرة حول موقع معرض الصناعات الدفاعية المقام في ملبورن، وسار المتظاهرون في الشوارع المحيطة بالمعرض مطالبين أستراليا بوقف مبيعات السلاح لإسرائيل ووقف هجماتها على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن هذه كانت أكبر عملية للشرطة في ملبورن منذ عام 2000 عندما استضافت ثاني أكبر مدينة في أستراليا المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن يشارك في الحدث الذي وصفه المنظمون بأنه أكبر معرض دفاعي في أستراليا نحو ألف شركة من 31 دولة حتى يوم الجمعة. ويقام المعرض كل عامين.

في المقابل قال رئيس شرطة فيكتوريا شين باتون، إن متظاهرين أشعلوا النار في الشوارع وبعض أماكن العمل وألحقوا أضراراً بوسائل النقل العام، وأضاف أن 24 شرطياً أصيبوا نتيجة اعتداء المتظاهرين واستخدامهم مواد حارقة، وأفاد باعتقال 33 متظاهراً لارتكابهم جرائم مختلفة مثل مهاجمة عناصر الشرطة وعرقلة عملهم وإشعال النيران.

وزعم متحدث باسم شرطة ولاية فيكتوريا، في بيان بأن الشرطة تعرضت للرشق بالحجارة وروث الخيول والزجاجات المملوءة بالسوائل في أثناء محاولتها حماية الحاضرين في المعرض، الذين اعتدى المتظاهرون على بعضهم.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.