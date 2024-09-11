سياسة
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عقب تعيينها.. وزيرة خارجية السويد: أنتظر بفارغ الصبر تطوير التعاون مع تركيا
صرحت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، اليوم الأربعاء، بأنها تنتظر "بفارغ الصبر" العمل على تطوير التعاون بين بلادها وتركيا.
عقب تعيينها.. وزيرة خارجية السويد: أنتظر بفارغ الصبر تطوير التعاون مع تركيا
وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، تقول إنها تنتظر "بفارغ الصبر" العمل على تطوير التعاون بين بلادها وتركيا. / صورة: AA
11 سبتمبر 2024

جاءت تصريحات ستينرجارد لوكالة الأناضول، بعد يوم من تعيينها رسمياً بمنصب وزيرة الخارجية السويدية خلفاً لتوبياس بيلستروم الذي استقال يوم 4 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضافت الوزيرة السويدية أنها ستواصل نهج "التعاون الوثيق" مع تركيا وأنها تنتظر "بفارغ الصبر" لتطوير التعاون القائم، مؤكدة على "أهمية تركيا بصفتها شريكة لنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وعن الشأن الفلسطيني، أكدت "ستينرجارد" أن "سياسة السويد تجاه فلسطين وإسرائيل موجهة نحو السلام"، مشددة على ضرورة "إسكات الأسلحة أولاً في المنطقة قبل تأسيس السلام واعتماد حل الدولتين".

وفيما يخص الشأن الأوكراني، قالت الوزيرة السويدية، إن بلادها ستواصل تقديم "الدعم الكامل" لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وكان التليفزيون الحكومي السويدي "SVT"، قد أعلن أن "ستينرجارد" التي كانت تتولى سابقاً حقيبة وزارة الهجرة، ستزور تركيا يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري، أولى محطات زياراتها الخارجية بعد توليها منصبها الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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