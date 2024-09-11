جاءت تصريحات ستينرجارد لوكالة الأناضول، بعد يوم من تعيينها رسمياً بمنصب وزيرة الخارجية السويدية خلفاً لتوبياس بيلستروم الذي استقال يوم 4 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضافت الوزيرة السويدية أنها ستواصل نهج "التعاون الوثيق" مع تركيا وأنها تنتظر "بفارغ الصبر" لتطوير التعاون القائم، مؤكدة على "أهمية تركيا بصفتها شريكة لنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وعن الشأن الفلسطيني، أكدت "ستينرجارد" أن "سياسة السويد تجاه فلسطين وإسرائيل موجهة نحو السلام"، مشددة على ضرورة "إسكات الأسلحة أولاً في المنطقة قبل تأسيس السلام واعتماد حل الدولتين".

وفيما يخص الشأن الأوكراني، قالت الوزيرة السويدية، إن بلادها ستواصل تقديم "الدعم الكامل" لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وكان التليفزيون الحكومي السويدي "SVT"، قد أعلن أن "ستينرجارد" التي كانت تتولى سابقاً حقيبة وزارة الهجرة، ستزور تركيا يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري، أولى محطات زياراتها الخارجية بعد توليها منصبها الحالي.