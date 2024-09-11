سياسة
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وزير تركي يكشف عن مشاريع تعاون مع مصر في مجال الطاقة
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الأربعاء، وجود مشاريع تعاون مع مصر في مجال النفط والغاز الطبيعي، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين عادت إلى طبيعتها مؤخراً ومستمرة في الارتقاء إلى مستوى أعلى.
وزير تركي يكشف عن مشاريع تعاون مع مصر في مجال الطاقة
وزير الطاقة التركي يعلن عن مشاريع تعاون مع مصر في مجال الطاقة / صورة: AA
11 سبتمبر 2024

وقال بيرقدار، إن تركيا تعمل على التعاون مع مصر في مجال الهيدروكربونات، وإن لدى أنقرة اهتماماً خاصاً للتعاون مع الجانب المصري بخصوص حقول الغاز البحرية.

وذكر بيرقدار أن تركيا تعمل على مشروع مع مصر يتعلق بسفن تخزين وتغويز الغاز المسال العائم.

وأشار إلى وجود اتفاقيات مع دول مثل قطر والإمارات ومصر في الطاقة من شأنها المساهمة في إبعاد تركيا عن التبعية الأجنبية في هذا المجال والتوريد من دول مختلفة وبشروط أرخص.

ولفت إلى وجود اتفاقية جديدة طويلة الأجل مع شركة "شل" العالمية في مجال الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن هناك مشاريع يجري تطويرها بهدف تلبية احتياجات تركيا من الطاقة من مختلف الحقول.

وأكد الوزير التركي أن بلاده تجري دبلوماسية مكثفة لتلبية احتياجات الطاقة، سواء من مشاريع في ليبيا أم الصومال أو العراق.

ودعا بيرقدار الإمارات والسعودية وقطر للاستثمار في تركيا، وخاصة في مشاريع الطاقة المتجددة، معرباً عن أمله توقيع مزيد من الاتفاقيات والمشاريع الملموسة في المستقبل القريب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب يوم الأربعاء الماضي، عن رغبة بلاده في توطيد علاقاتها مع مصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية، وذلك بعد محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي، إن البلدين أكدا رغبتهما في تحسين العلاقات في شتى المجالات، منها التجارة والدفاع والصحة والطاقة والبيئة. ووقع وزراء من البلدين سلسلة من الاتفاقات قبيل تصريحات الرئيسين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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