جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، في وقت بدأ الجانبان عقد اجتماعات بغية التوصل لاتفاق تجارة حرة بين تركيا ودول الخليج العربي، ففي نهاية يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة التجارة التركية عقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، في أنقرة.

وأوضحت سونماز، بحسب الوكالة الكويتية، أن "المفاوضات الجارية حالياً حول الاتفاقية، تشمل مجالات عديدة منها التجارة في السلع وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتسهيل الاستثمار".

وتطمح تركيا ودول الخليج إلى إيجاد بيئة استثمارية مواتية، من شأنها أن تعزز التجارة بين الجانبين البالغة في 2023، نحو 31.4 مليار دولار بحسب بيانات رسمية.

ومن أبرز صادرات تركيا إلى الكويت، في نهاية العام الماضي، كانت الملابس والحرير والأقمشة والسجاد والمنتجات المعدنية، والمواد المعدنية والذهب والمجوهرات والأثاث والآلات الكهربائية والخضراوات والفواكه.

بينما شملت واردات تركيا من الكويت الحديد والصلب والبلاستيك والمواد الكيميائية العضوية والملابس والذهب والمجوهرات ومعدات الآلات الصناعية والأسمدة.

وتتوقع السفيرة التركية قرب توقيع الاتفاقية، من دون أن تحدد موعداً، إلا أنها أكدت أنها "ستعزز من قيمة التبادل التجاري، وستخلق فرصاً جديدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية".

تركيا والكويت

وعن العلاقة بين البلدين، لفتت السفيرة سونماز، إلى أن الكويت وتركيا تحتفلان هذا العام بمرور 60 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مشيدة بالعلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تربط البلدين الصديقين.

وأضافت: "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والكويت تشهد نمواً مستمراً، إذ وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 338 مليون دولار خلال النصف الأول من 2024"، وأشارت إلى أن إجمالي حجم التجارة في نهاية العام الماضي بلغ نحو 688 مليون دولار، مع توقعات بزيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة.

وتابعت: "ونفذت شركات المقاولات التركية 50 مشروعاً في الكويت بقيمة 9.2 مليارات دولار"، مضيفة أن "الكويت تعد من أكبر المستثمرين في تركيا، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في تركيا نحو 1.96 مليار دولار خلال الفترة من 2002 إلى 2023".

وشهدت العلاقات الاقتصادیة بين البلدين نمواً على المستویین الرسمي والأھلي، إذ ترتبط الكویت وتركیا بـ62 اتفاقیة ومذكرة تفاھم في مختلف المجالات، أبرزھا الاقتصادیة والاستثماریة والتنمویة والبنیة التحتیة والإعلام والریاضة والأبحاث العلمیة والتكنولوجیا.

وافتَتحت الكويت سفارتها في أنقرة عام 1972، بينما افتُتحت السفارة التركية في الكويت عام 1971.