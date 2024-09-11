سياسة
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"البومة" أمريكية الصنع.. الاحتلال يفصح عن مواصفات مروحيته التي تحطمت في رفح
أفصحت معطيات إسرائيلية، الأربعاء، عن تفاصيل المروحية العسكرية التي تحطمت في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 7، إذ أشار موقع جيش الاحتلال إلى أن الطائرة "تعرف باسم البومة وهي أمريكية الصنع وتصل سرعتها إلى 360 كلم في الساعة".
"البومة" أمريكية الصنع.. الاحتلال يفصح عن مواصفات مروحيته التي تحطمت في رفح
تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية برفح في أثناء محاولات إخلاء جندي مصاب / صورة: وسائل إعلام عبرية
11 سبتمبر 2024

وسقطت المروحية بالقرب من محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر. ليل الثلاثاء/الأربعاء، في أثناء محاولة إخلاء جندي إسرائيلي مصاب من رفح، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وفي تعقيبها على الحادثة، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "في تمام الساعة 00:32 (بالتوقيت المحلي) وصلت مروحية البومة من السرب 123، وعلى متنها جنود وحدة الإنقاذ 669، بغرض إخلاء جندي هندسة أصيب بجروح خطيرة".

وأضافت: "عندما وصلت المروحية إلى عملية الهبوط النهائية، لم تهبط بانتظام، ولكنها ارتطمت بالأرض وتحطمت".

وتابعت: "وفي وقت وقوع الحادث، كانت على ارتفاع منخفض جداً، وبسرعة منخفضة، ولا يزال سبب التحطم غير واضح، لكن الجيش قال إن التحطم لم ينتج عن نيران معادية، بل عطل فني أو خطأ بشري".

طائرة بلاك هوك يستخدمها الجيش الأمريكي

وبحسب الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال، فإن المروحية أمريكية من طراز Sikorsky UH-60 Black Hawk، وهي مروحية هجوم ونقل متوسطة، وسرعتها القصوى تصل إلى 360 كلم في الساعة، والمعدل الأقصى للطيران 1630 كلم.

ويبلغ وزن المروحية فارغة 5 آلاف و700 كلغ، والحد الأقصى لحمولتها مع وزنها الأصلي 10 آلاف كلغ.

ويشير جيش الاحتلال إلى أنها "مروحية نقل دخلت الخدمة مع سلاح الجو الإسرائيلي في 1994، وتستخدم في عمليات الإنقاذ وإخلاء الجرحى وكذلك مهام النقل الهجومية التكتيكية". كما أوضح أن العديد من الجيوش في العالم بما فيها الأمريكي لديها هذا النوع من المروحيات.

وبشأن دخول المروحية في الخدمة، قال الجيش: في أغسطس/آب 1994، استلم سلاح الجو الإسرائيلي أول 10 طائرات بلاك هوك، التي حصلت على اللقب العبري "ينشوف"، أي "البومة" باللغة العربية.

وبيّن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استخدمها للمرة الأولى في الحرب على لبنان في أبريل/نيسان عام 1996.

وفي التفاصيل قال: "كانت هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها طائرات بلاك هوك في العمليات الحربية في سلاح الجو الإسرائيلي، بعد مرور ما يقرب من عامين على دخولها الخدمة، وقد نجحت في تنفيذ مجموعة واسعة من العمليات، بعضها في الليل وفي ظل ظروف جوية سيئة".

و"حصل سلاح الجو الإسرائيلي على 24 طائرة بلاك هوك إضافية في عام 2000"، وفق المصدر نفسه.

موثوقة جداً ومتطورة

بدورها، نقلت القناة 12 العبرية الخاصة، الأربعاء، عن "ميدان"، وهو طيار مروحية من هذا الطراز، قوله: "إنها (المروحية) موثوقة جداً ومتطورة، وتحتوي على العديد من أنظمة النسخ الاحتياطي والحماية".

وأضاف أنها "طائرة هليكوبتر شائعة جداً في العالم، مع معدل حوادث منخفض جداً، وتُستخدم في مهام متنوعة، مثل المهمة التي جرى تنفيذها في رفح الليلة".

وأكد أن "استخدام المروحية في قطاع غزة معقد للغاية، لأنه في منطقة حضرية، وفي بعض الأحيان تهبط بين المباني، في ما يشبه مهابط الطائرات المرتجلة.. إنه صعب للغاية، وخاصة ليلاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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