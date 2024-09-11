وأقيمت مراسم الذكرى السنوية في مركز التجارة العالمي، حيث التقى هاريس وترمب وجهاً لوجه وتصافحا وفي بداية الاحتفال، للمرة الثانية خلال ساعات، بعد المناظرة الرئاسية التي جمعتهما ليل الثلاثاء/الأربعاء في فيلادلفيا، إذ تبادلا هجمات واتهامات حادة.

وزار كل من الرئيس جو بايدن والمرشحان لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترمب وكامالا هاريس، المواقع الثلاثة التي استهدفتها الطائرات بعد اختطافها.

واتجه بايدن، في آخر ذكرى لـ11 سبتمبر/أيلول من ولايته ومسيرته السياسية التي استمرت نصف قرن على الأرجح، مع هاريس لاحقاً إلى احتفالات في بنسلفانيا ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، بينما من المقرر أن يزور ترمب النصب التذكاري الوطني للرحلة 93 بالقرب من منطقة شانكسفيل الريفية في بنسلفانيا.

وشهد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 هجمات بطائرات مخطوفة، أسفرت عن مقتل 2977 شخصاً، وخلّف آلافاً من الأقارب المفجوعين والناجين المصابين. كما أحدثت الطائرات جرحاً عميقاً في البنتاغون، المقر العسكري الأمريكي، وأسقطت برجي مركز التجارة العالمي، اللذين كانا من أطول المباني في العالم.

وقد قادت الهجمات إلى تغيير في السياسة الخارجية الأمريكية وممارسات الأمن الداخلي وعقلية العديد من الأمريكيين الذين لم يشعروا في السابق بالضعف في مواجهة هجمات أجنبية.

وطالت التأثيرات مختلف أنحاء العالم، إذ قادت الولايات المتحدة "حرباً عالمية ضد الإرهاب" حسب قولها، شملت غزو أفغانستان والعراق. وقد أسفرت تلك العمليات عن مقتل مئات الآلاف من الأفغان والعراقيين وآلاف الجنود الأمريكيين، وأصبحت أفغانستان مسرحاً لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.