وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، حول مقتل عائشة نور، على يد إسرائيل: "إنها حادثة مأساوية. هذا يُظهر ضرورة خفض التوتر في قطاع غزة وإيجاد حل للمشكلة".

وأوضحت زاخاروفا أن استمرار إراقة الدماء يؤدي إلى زيادة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الشرق الأوسط بشكل عام، وأضافت: "لذلك، يجب تقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لسكان غزة الذين يتألمون بسبب الأعمال العسكرية والحصار".

واعتبرت المتحدثة أن هذا هو السبيل الوحيد لتجنّب تصاعد مستوى التوتر، وتوفير الظروف اللازمة لبدء عملية سياسية شاملة لحل المشكلة على أساس القانون الدولي.

والجمعة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور، في أثناء مشاركتها في فاعلية مندّدة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، وقال مدير مستشفى رفيديا بنابلس فؤاد نافعة، إن عائشة نور، وصلت إلى المستشفى مصابة برصاص في الرأس، إذ أُجريت "عملية إنعاش لها، لكنها استشهدت".

وأدانت عدة دول حول العالم تعمُّد جيش الاحتلال قتل الناشطة عائشة نور. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن إسرائيل "تعمل لإسكات وترهيب كلّ من يهبُّ لنجدة الفلسطينيين ويكافح ضد الإبادة التي تنفذها بحقهم".