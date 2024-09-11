سياسة
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منافسات متواصلة في اليوم الرابع لألعاب شعوب الرحّل العالمية في كازاخستان
دخلت دورة ألعاب شعوب الرحّل العالمية الخامسة، الأربعاء، يومها الرابع من المنافسة، في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان، التي من المقرر أن تستمر على مدار ستة أيام.
منافسات متواصلة في اليوم الرابع لألعاب شعوب الرحّل العالمية في كازاخستان
göçebe oyunları / صورة: AA
11 سبتمبر 2024

وانطلقت الأحد، فاعليات الدورة الخامسة لألعاب شعوب الرحّل العالمية في كازاخستان بحضور شخصيات رسمية، بينهم رؤساء ووزراء، وخاصة من الدول الناطقة بالتركية.

وأقيم حفل افتتاح مهيب للدورة الخامسة لألعاب شعوب الرحّل العالمية، التي تستضيفها كازاخستان في ملعب أستانا أرينا، بمشاركة أكثر من ألفي رياضي من نحو 89 دولة.

وحضر الحفل الرسمي رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزاييف، ورئيس قيرغيزستان صدر جاباروف، ورئيس شؤون الشعب التركمانستاني قربان قولي بيردي محمدوف.

ومن تركيا، تابع الحفل وزيرا الشباب والرياضة عثمان أشقن باك، والعدل يلماز تونتش، ورئيس "الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية" بلال أردوغان.

وقال رئيس كازاخستان، خلال الافتتاح، إن ألعاب شعوب الرحّل العالمية تعد مشروعاً مميزاً لنقل ميراث لا يقدر بثمن إلى الأجيال الشابة.

وأضاف توكاييف: "نحن ممتنون لإخواننا في قرغيزستان الذين نظّموا هذه الألعاب لأول مرة منذ 10 أعوام".

وتابع: "يمكننا أن نصف ألعاب شعوب الرحّل العالمية بأنها أكبر مسابقة للرياضات التقليدية في العالم، وأنها أولمبياد الرحّل".

وفي كلمة خلال الحفل، قال رئيس "الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية" بلال أردوغان، وهو نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتحاد يضم أعضاء من 22 دولة في 5 قارات.

وأوضح بلال أردوغان، أن الاتحاد يقود جهوداً تهدف إلى جعل الرياضات التقليدية تجد مكاناً أكبر على المسرح العالمي.

وشدّد على أن "هذه الرياضات ليست مجرد سباق، بل هي رمز لثرواتنا الثقافية وللصداقة والتضامن".

وأشار إلى الأهمية التي يوليها الرئيس أردوغان للرياضات التقليدية وحرصه على حمايتها ونقلها إلى الأجيال القادمة.

واحتضنت منطقة إزنيك في ولاية بورصة التركية الدورة الرابعة لألعاب شعوب الرحّل العالمية عام 2022، بإشراف "الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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