وقال رئيس الهيئة موسى المعايطة في مؤتمر صحفي للإعلان عن اعتماد النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) التي شهدتها البلاد الثلاثاء، إن مرشحي الأحزاب فازوا بـ104 مقاعد من أصل 138.

وأضاف المعايطة أن حزب "جبهة العمل الإسلامي" (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) فاز بـ31 مقعداً، لافتاً إلى أن 3 من هؤلاء الفائزين ترشحوا على قوائم الحزب لكنهم ليسوا أعضاء فيه.

وتظل هذه النتائج غير نهائية حتى بتّ القضاء في أي طعون قد يقدمها المرشحون، ولحين نشرها في الجريدة الرسمية.

وتعد نتائج الأحزاب أبرز ما يميز برلمانيات 2024، إذ ارتفعت مقاعدها بشكل كبير عما كانت عليه في المجلس السابق، التي بلغ عددها 12 مقعداً في انتخابات 2020، (من أصل 130)، وكانت حصة "العمل الإسلامي" 5 مقاعد فقط.

وتأتي هذه النتيجة للأحزاب انعكاساً للقانون الجديد الذي أجريت الانتخابات وفقاً له، إذ خصص لها 41 مقعداً في إطار الدائرة العامة.

وشهدت المملكة الأردنية، الثلاثاء، إجراء انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ولاية المجلس السابق، بنسبة مشاركة بلغت 32.25 بالمئة، أو ما يعادل مليوناً و638 ألفاً و348 ناخباً، من أصل 5 ملايين و80 ألفاً و858.

وتنافس في تلك الانتخابات ألف و623 مرشحاً ضمن 197 قائمة محلية وعامة على مقاعد المجلس وعددها 138.

وانقسمت قوائم المرشحين إلى قوائم عن دائرة عامة، وهي مخصصة للأحزاب وعدد مقاعدها 41، ويجري التصويت على المرشحين فيها على مستوى المملكة كلها، إضافة إلى قوائم محلية عن 18 دائرة، ويمكن لمرشحي الأحزاب والمستقلين الترشح عبرها، ويجري التصويت على المرشحين فيها على مستوى الدائرة فقط.

وفي أبريل/نيسان الماضي، دعا الملك عبد الله الثاني، إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ20، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من سبتمبر/أيلول 2024 موعداً لها.

وينقسم البرلمان في المملكة إلى غرفتين، هما: مجلس الأعيان (يعيّنه الملك) ومجلس النواب (منتخب).