سياسة
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السودان.. 242 وفاة بالكوليرا و212 جراء السيول
أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء وباء الكوليرا إلى 242، بينما زادت حصيلة ضحايا السيول إلى 212 وفاة منذ يونيو/حزيران الماضي.
السودان.. 242 وفاة بالكوليرا و212 جراء السيول
وزارة الصحة السودانية تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء وباء الكوليرا إلى 242 / صورة: AA
11 سبتمبر 2024

وأفادت الوزارة في بيان، بتسجيل 411 إصابة جديدة بوباء الكوليرا في 5 ولايات هي كسلا، القضارف، البحر الأحمر (شرق)، نهر النيل والشمالية (شمال)، وأضافت: "ليرتفع عدد الإصابات بوباء الكوليرا إلى 6 آلاف و968 حالة، بينها 242 وفاة" منذ أغسطس/آب الماضي.

والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات السودانية، ارتفاع الوفيات بوباء الكوليرا إلى 235 وفاة في 8 ولايات من أصل 18، بينما أعلنت في 12 أغسطس/آب الماضي الكوليرا وباء في البلاد.

ضحايا السيول

وذكرت الوزارة في بيانها أن 11 ولاية تأثرت بالخريف وبلغت الأسر المتضررة جراء السيول والأمطار 57 ألفاً و320 أسرة (250 ألفاً و111 شخصاً)، وأوضحت أن "الإصابات بلغت 886 إصابة، وحالات الوفاة 212 منذ بدء الخريف في يونيو/حزيران الماضي".

وكانت السلطات السودانية، قد أعلنت الأحد الماضي ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار إلى 205 وفيات، بينما تهطل الأمطار في السودان سنوياً مع بداية يونيو/حزيران وحتى أكتوبر/تشرين الأول،

وتتزامن الكوارث الطبيعية والصحية هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023؛ خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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