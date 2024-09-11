وأعربت الخارجية التركية عن اتفاقها مع وجهات النظر التي جرى التعبير عنها في البيان الصادر عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية بشأن هذه القضية، مضيفة: "نؤيد بالكامل رد الفعل المبرر الذي قدمته سلطات جمهورية شمال قبرص التركية".

واعتبرت أن "الخطوات التي اتخذتها السلطات الأمريكية ضد أمن الجانب القبرصي-التركي، بما في ذلك الإعلان عن حوار استراتيجي مع الإدارة القبرصية اليونانية في يونيو/حزيران الماضي، تقوّض الموقف المحايد للولايات المتحدة تجاه جزيرة قبرص وتجعل من الصعب إيجاد حل عادل ودائم ومستدام للقضية القبرصية".

ودعت الخارجية التركية لإعادة النظر في السياسات التي قد تقوّض الاستقرار الإقليمي، مشددة على أن "تركيا باعتبارها الوطن الأم والدولة الضامنة، ستواصل ضمان ازدهار وأمن القبارصة الأتراك في جميع الظروف".