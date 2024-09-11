سياسة
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أنقرة تدين توقيع خارطة تعاون دفاعي بين أمريكا وإدارة جنوب قبرص اليونانية
أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان الأربعاء، التوقيع على خارطة طريق للتعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وإدارة جنوب قبرص اليونانية، واعتبرتها خطوة "ضد أمن الجانب القبرصي التركي".
أنقرة تدين توقيع خارطة تعاون دفاعي بين أمريكا وإدارة جنوب قبرص اليونانية
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11 سبتمبر 2024

وأعربت الخارجية التركية عن اتفاقها مع وجهات النظر التي جرى التعبير عنها في البيان الصادر عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية بشأن هذه القضية، مضيفة: "نؤيد بالكامل رد الفعل المبرر الذي قدمته سلطات جمهورية شمال قبرص التركية".

واعتبرت أن "الخطوات التي اتخذتها السلطات الأمريكية ضد أمن الجانب القبرصي-التركي، بما في ذلك الإعلان عن حوار استراتيجي مع الإدارة القبرصية اليونانية في يونيو/حزيران الماضي، تقوّض الموقف المحايد للولايات المتحدة تجاه جزيرة قبرص وتجعل من الصعب إيجاد حل عادل ودائم ومستدام للقضية القبرصية".

ودعت الخارجية التركية لإعادة النظر في السياسات التي قد تقوّض الاستقرار الإقليمي، مشددة على أن "تركيا باعتبارها الوطن الأم والدولة الضامنة، ستواصل ضمان ازدهار وأمن القبارصة الأتراك في جميع الظروف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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