سياسة
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"يبدو أنه حادث".. عائلة عائشة نور تنتقد دفاع بايدن وهاريس عن جيش الاحتلال
قالت جوليت ماجد، المتحدثة باسم عائلة الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي، التي قتلها جيش الاحتلال، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اختارا الدفاع عن الجيش الأجنبي الذي قتل أيغي بدلاً من الاتصال بالعائلة لتقديم التعازي لها.
"يبدو أنه حادث".. عائلة عائشة نور تنتقد دفاع بايدن وهاريس عن جيش الاحتلال
ملصق تضامني مع الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور التي قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية / صورة: AA
11 سبتمبر 2024

وانتقدت جوليت، في بيان نشرته الأربعاء، تصريحات بايدن وهاريس، التي دافعا فيها عن الجيش الإسرائيلي بدلاً من المواطنة الأمريكية أيغي، التي قُتلت بنيرانه.

وأضافت: "عائشة نور وعائلتها يستحقون العدالة. بينما تستمر العائلة في الحداد، اختار الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس الدفاع عن الجيش الأجنبي الذي قتلها بدلاً من الاتصال بالعائلة وتقديم التعازي لها"، مطالبةً بفتح تحقيق مستقل لتحديد ما إذا كانت عائشة نور قد استُهدفت عمداً أم لا.

والثلاثاء، ذكر بايدن، رداً على سؤال لأحد الصحفيين حول اعتراف إسرائيل بقتل أيغي، أنه حصل على معلومات "أكثر تفصيلاً" حول الموضوع، وقال: "يبدو أن هذا كان حادثاً، ارتدت (الرصاصة) عن الأرض، وأصابتها دون قصد. ما زلت أدرس هذه القضية".

في سياق متصل، قالت رئيسة جامعة واشنطن، آنا ماري كاوس، إنها تلقت "الخبر المروع عن قتل عائشة أيغي، التي تخرجت حديثاً، على يد قوات إسرائيلية في الضفة الغربية. قلبي مع عائلة عائشة وأصدقائها وأحبائها".

وأضافت كاوس، في بيان، أن الجامعة فقدت عضواً لها للمرة الثانية في فلسطين خلال عام واحد.

والجمعة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، في أثناء مشاركتها في فعالية مندِّدة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مستشفى رفيديا بنابلس فؤاد نافعة، إن عائشة نور، وصلت إلى المستشفى مصابةً برصاص في الرأس حيث "أُجريت عملية إنعاش لها، لكنها استُشهدت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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