وأكد شهود عيان أن قوة إسرائيلية خاصة متخفية بمركبة مدنية وصلت إلى مستشفى محمود عباس الحكومي ببلدة حلحول، شمالي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت أحد نزلائه.

ووفق الشهود فإن "قوة عسكرية تبعت المركبة المدنية واقتحمت المستشفى واعتقلت جريحاً (لم يعلَن اسمه أو ظروف إصابته) ثم غادرت المكان".

وجنوبي الضفة، أيضاً أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بتعرض طفل للتنكيل بالضرب المبرح والحرق بالسجائر في قرية حوسان، غربي مدينة بيت لحم.

وقالت الوكالة إن "قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد إبراهيم حمامرة (17 عاماً)، في أثناء عودته من مكان عمله في مغسلة للمركبات".

وأضافت أن الجنود "اعتدوا عليه بالضرب المبرح، إضافةً إلى إطفاء السجائر في جسده، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح وحروق في أنحاء من جسده، قبل أن يُفرَج عنه، حيث جرى نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي".

وأشارت إلى إصابات أخرى بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم غازاً مسيلاً للدموع ألقاه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه قرية حوسان.

وذكرت الوكالة أن "قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية حوسان وتمركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام".

وأشارت إلى "استيلاء جنود الاحتلال على سطح منزل في المنطقة، وحوّلوه إلى ثكنة عسكرية".

أما في شمالي الضفة، فذكرت "وفا" أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، الأربعاء، 11 مواطناً من مدينة طوباس وبلدة طمون".

ونقلت عن مدير نادي الأسير (أهلي) في طوباس كمال بني عودة، قوله إن "قوات الاحتلال اعتقلت عدة مواطنين آخرين من طوباس وطمون، وأفرجت عنهم في وقت لاحق".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية بدأها في طوباس منتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء، وأدت إلى استشهاد 5 فلسطينيين بقصف جوي من خلال طائرة مُسيَّرة.

وفي شمالي الضفة أيضاً، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة عزون وقرية حجة شرقي قلقيلية "دون أن يبلغ عن اعتقالات".

كما اعتُقل شاب من بلدة اليامون غربي جنين خلال محاولته السفر إلى الأردن من معبر الكرامة، نقطة العبور من الضفة إلى الأردن، وفق نفس المصدر.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، قالت "وفا" إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين الفلسطينيين قرب قرية بورين، جنوبي نابلس، ورشقوها بالحجارة على الطريق القريبة من مستعمرة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس.

وجنوبي نابلس أيضاً، أضافت الوكالة الفلسطينية أن عشرات المستوطنين "اقتحموا قرية عورتا، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأداء طقوس تلمودية في المقامات الإسلامية".

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة لتبلغ حصيلة الشهداء 702، والإصابات نحو 5 آلاف و700، واعتُقل ما يزيد على 10 آلاف و600، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وأسفرت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، بالإضافة إلى مجاعة قتلت عشرات الأطفال.​​​​​​​