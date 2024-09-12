وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، في بيان اليوم الخميس "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41118 شهيدا و95125 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأكدت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و96 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، منوهة بأن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف، ظهر اليوم، المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي القطاع، كما استشهد فلسطيني آخر، إثر قصف إسرائيلي في محيط منطقة المطار شرقي مدينة رفح (جنوب).

وفي وقت سابق اليوم، ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أنه "سقط 14 شهيداً وهناك عدد كبير من الجرحى في القصف الإسرائيلي على مدرسة الجاعوني" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن المدرسة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كانت تؤوي أكثر من خمسة آلاف نازح عندما تعرّضت للقصف.

في السياق، قالت وكالة (الأونروا) إن 6 من موظفيها قُتلوا في غارتين جويتين على مدرسة في وسط قطاع غزة الأربعاء‭‭.‬‬ ‬‬وأضافت على موقع إكس "هذا هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في حادث واحد. وكان من بين القتلى مدير ملجأ الأونروا وآخرون ممن يقدمون المساعدة للنازحين".

وأضافت الأونروا "تعرضت هذه المدرسة للقصف خمس مرات منذ بدء الحرب. وهي تؤوي نحو 12 ألف نازح، معظمهم من النساء والأطفال".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان اليوم الخميس، إن عدم المساءلة عن قتل موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية في غزة "أمر غير مقبول على الإطلاق"، مشدداً على أن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي يجب أن تنتهي فورا.

من جانبه، أشار المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان على منصة إكس، إلى مقتل ما لا يقل عن 220 موظفا من موظفي الأونروا في غزة.

وذكر لازاريني أنه "تم تجاهل العاملين في المجال الإنساني والمباني والعمليات الإنسانية بشكل صارخ ومستمر منذ بداية الحرب". وقال: "كلما طال أمد الإفلات من العقاب، فقد القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف أهميتها".

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.