وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عبر منصة إكس، مساء أمس الأربعاء، إن "نحو 100 صاروخ أطلقت من لبنان على المناطق الشمالية منذ صباح الأربعاء، وإن أضراراً أصابت مستوطنة بالجليل الأعلى جراء سقوط صواريخ".

وأضاف الجيش، أنه "عقب الإنذارات التي جرى تفعيلها عند الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي (14:11 ت.غ) في منطقة عرب العرامشة (في الجليل الغربي)، رُصد نحو 30 صاروخاً أُطلقت من الأراضي اللبنانية وسقطت في منطقة مفتوحة، ولا توجد إصابات".

وتابع: "عقب الإنذارات التي جرى تفعيلها عند الساعة 18:15 بالتوقيت المحلي (15:15 ت.غ) في منطقة متات (بالجليل الأعلى) رُصد نحو 10 صواريخ أطلقت من لبنان".

وأقر جيش الاحتلال، في بيانه، بإصابة جندي احتياط بجروح خطيرة في مستوطنة "دان" بالجليل الأعلى إثر صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية

في المقابل أعلن حزب الله، عبر عدة بيانات نشرها على تليغرام، شن 9 عمليات "بالصواريخ والأسلحة المناسبة" ضد مواقع عسكرية شمالي إسرائيل، شملت "قصفاً بصواريخ الكاتيوشا استهدف مربض الزاعورة، والمقر المستحدث التابع ‏لقوات الفرقة 146 في قاعدة أبيريم"، و"قصفاً بأسلحة صاروخية استهدف موقع رويسة ‏القرن العسكري، وثكنة زبدين، وتجمعاً لجنود ‏العدو في محيط موقع الراهب".‏

كما أكد الحزب أيضاً "استهداف حاجز عسكري في ‏مستوطنة دان، ودشمة يتموضع ‏فيها جنود العدو في موقع المطلة العسكري بأسلحة مناسبة (لم يحددها)". وأشار إلى مقتل 2 من عناصره في جنوب لبنان بنيران إسرائيلية.

قصف إسرائيلي

وذكر جيش الاحتلال أن "مقاتلات سلاح الجو هاجمت بتوجيهات من قيادة المنطقة الشمالية، عدة بنى تحتية عسكرية لتنظيم حزب الله في منطقة الخريبة جنوبي لبنان"، إضافة إلى مهاجمة "منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب".

وتابع: "في وقت سابق اليوم، هاجمت مقاتلات سلاح الجو مباني عسكرية للتنظيم في مناطق حولا وعيتا الشعب ومروحين جنوبي لبنان".

من جهتها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي، شن سلسلة غارات على بلدات الناقورة، وأطراف بلدتي عيتا الشعب وياطر، والمنطقة الواقعة بين بلدتي دير سريان وزوطر الشرقية.

وأضافت الوكالة استهداف مجرى النهر عند الطرف الجنوبي بين بلدتي يحمر الشقيف وزوطر الشرقية، والمنطقة الحرجية والبساتين المتصلة بين أطراف بلدات زبقين والشعيتية والقليلة، والبساتين والأودية المجاورة لبلدات القليلة وزبقين والحنية ومجدل زون وطيرحرفا.

وعبر المدفعية، قصف جيش الاحتلال بلدات البستان وعيتا الشعب والضهيرة وعلما الشعب والناقورة، بينما شن قصفاً مدفعياً بقذائف فوسفورية على بلدة الخيام.

وشن جيش الاحتلال، عبر الطيران المسير، غارات استهدفت دراجة نارية في بلدة ميس الجبل أدت لسقوط "قتيل وجريح". كما استهدف حديقة بلدة مارون الراس، ودراجة نارية في بلدة البياضة، أدت أيضاً إلى "مقتل فتى وشاب شقيقين".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً مدمرة تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.