سياسة
2 دقيقة قراءة
"بادرة أمل".. تفاؤل مصري إزاء المباحثات الأخيرة لوقف إطلاق النار بغزة
اختتمت، مساء أمس الأربعاء، مباحثات وقف إطلاق النار في غزة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور وفد من حركة حماس، وبمشاركة مصرية وقطرية.
"بادرة أمل".. تفاؤل مصري إزاء المباحثات الأخيرة لوقف إطلاق النار بغزة
تتواصل جهود الوساطة للتوصل إلى التهدئة في غزة / صورة: AA
12 سبتمبر 2024

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية الخاصة، عن مصدر مصري رفيع المستوى (من دون ذكر هويته)، قوله إن "مباحثات الدوحة للتهدئة اختتمت بمشاركة رئيس المخابرات الوزير عباس كامل، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووفد من حـماس برئاسة خليل الحية".

وأكد المصدر المصري أن "المباحثات اتسمت بالجدية وتشكل بادرة أمل لانتهاء الأزمة".

وفي وقت سابق، أعربت حماس في بيان عن استعدادها "لتنفيذ فوري لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المستند إلى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مايو/أيار الماضي، مجددة رفضها لأي شروط "مستجدة عليه".

كما رحبت الحركة "باستمرار دور وجهود الوسطاء من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش (الإسرائيلي) من كامل أراضي القطاع والإغاثة وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار".

ونهاية مايو/أيار الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب من البيت الأبيض إن "إسرائيل عرضت مقترحاً شاملاً بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين، يتكون من 3 مراحل تضمنت أولاها وقف إطلاق نار شامل وكامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة في غزة، وإطلاق سراح عدد من المحتجزين"، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع عليه شروطاً جديدة، رفضتها حماس.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us