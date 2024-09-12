ونقلت قناة القاهرة الإخبارية الخاصة، عن مصدر مصري رفيع المستوى (من دون ذكر هويته)، قوله إن "مباحثات الدوحة للتهدئة اختتمت بمشاركة رئيس المخابرات الوزير عباس كامل، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووفد من حـماس برئاسة خليل الحية".

وأكد المصدر المصري أن "المباحثات اتسمت بالجدية وتشكل بادرة أمل لانتهاء الأزمة".

وفي وقت سابق، أعربت حماس في بيان عن استعدادها "لتنفيذ فوري لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المستند إلى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مايو/أيار الماضي، مجددة رفضها لأي شروط "مستجدة عليه".

كما رحبت الحركة "باستمرار دور وجهود الوسطاء من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش (الإسرائيلي) من كامل أراضي القطاع والإغاثة وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار".

ونهاية مايو/أيار الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب من البيت الأبيض إن "إسرائيل عرضت مقترحاً شاملاً بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين، يتكون من 3 مراحل تضمنت أولاها وقف إطلاق نار شامل وكامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة في غزة، وإطلاق سراح عدد من المحتجزين"، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع عليه شروطاً جديدة، رفضتها حماس.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.