وقال اللفتنانت جنرال هي لاي، في مؤتمر صحفي، على هامش منتدى للأمن في بكين: "نأمل بأن يبقى بحر الصين الجنوبي بحر سلام"، مؤكداً أنه "إذا حركت الولايات المتحدة عملاءها في الكواليس، وإذا دفعت دولاً إلى الواجهة أو إذا انتهى الأمر بها هي نفسها في الخط الأمامي، عندها فإن جيش التحرير الشعبي الصيني لن يتهاون".

وشدد المسؤول العسكري الصيني على أن الجيش "سيسحق بحزم أي توغل أجنبي معاد (ينتهك) حقوق ومصالح الصين الجغرافية والسيادية والبحرية".

وحذّر مسؤول عسكري أمريكي هذا الأسبوع نظيره الصيني، خلال اتصال عبر الفيديو، من أي "تكتيكات خطيرة، قسرية قد تكون تصعيدية" في بحر الصين الجنوبي. غير أن "هي لاي" اعتبر أن تسوية نقاط التوتر الحالية "يتوقف على الولايات المتحدة".

ويأتي ذلك تزامناً مع تصاعد التوتر منذ أشهر بين واشنطن وبكين التي تطالب بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي.

وتقول الصين إنها صاحبة السيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، ونشرت أسطولاً من سفن خفر السواحل لحماية ما تعتبره أراضيها. بينما تدحض الفلبين وتايوان وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وبروناي هذه الادعاءات.

وقالت محكمة دولية في عام 2016 إنّ ما تقوله بكين عن السيادة لا أساس له بموجب القانون الدولي، ومنحت انتصاراً تاريخياً للفلبين التي أقامت الدعوى.