سياسة
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نتنياهو يتعهّد ببناء "عائق قوي" على الحدود مع الأردن
قال إعلام عبري، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم بناء "عائق قوي" على الحدود مع الأردن، وذلك بعد مقتل 3 إسرائيليين، الأحد الماضي، في إطلاق نار نفّذه مواطن أردني.
نتنياهو يتعهّد ببناء "عائق قوي" على الحدود مع الأردن
نتنياهو يزور الحدود مع الأردن برفقة سموتريتش (المصدر: إعلام عبري) / Others
12 سبتمبر 2024

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو أجرى أمس الأربعاء، جولة في المنطقة الحدودية مع الأردن، برفقة وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش.

وأكد نتنياهو خلال الجولة أنه سيقيم "عائقاً أقوى على الحدود مع الأردن، لصد محاولات تهريب مخربين ووسائل قتالية إلى الضفة الغربية"، على حد تعبيره. وأشار إلى أن الخطوة تجري "بالتنسيق مع الأردن".

وجاءت تصريحات نتنياهو، على خلفية حادثة إطلاق نار، الأحد الماضي، على الجسر الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، ما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره على منصة إكس: "وصل إرهابي عبر الأردن على متن شاحنة باتجاه معبر اللنبي، وترجل من الشاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس المعبر"، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن منفذ الحادث قُتل.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (اللنبي) ووادي عربة (إسحاق رابين).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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