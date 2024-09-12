سياسة
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الخارجية التركية: جثمان عائشة نور يصل إلى تركيا الجمعة
قالت الخارجية التركية، اليوم الخميس، إن جثمان الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي، التي قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، يصل إلى تركيا غداً الجمعة.
الخارجية التركية: جثمان عائشة نور يصل إلى تركيا الجمعة
وزارة الخارجية التركية: لن تمر جريمة قتل عائشة نور من دون عقاب / صورة: TRT Arabi
12 سبتمبر 2024

وأفادت الوزارة في بيان أن "سفارتنا في تل أبيب وقنصليتنا العامة في القدس استكملت، اليوم (12 سبتمبر/أيلول الجاري)، إجراءات نقل جثمان مواطنتنا عائشة نور أزغي أيغي التي قتلها جنود الاحتلال الإسرائيلي عمداً خلال مشاركتها في مظاهرة سلمية تضامناً مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى تركيا"، مشيرة إلى أن "جثمان الفقيدة سيصل إلى تركيا غداً (الجمعة)".

وأضافت الخارجية التركية: "نسأل الله الرحمة لمواطنتنا المتوفاة ونقدّم التعازي لعائلتها وذويها"، مجددة إدانتها لهذه "الجريمة التي ارتكبتها حكومة نتنياهو الماضية في إبادتها الجماعية (للفلسطينيين)".

وأكدت الوزارة: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم مرور هذه الجريمة من دون عقاب".

ووفقاً لمصادر بالخارجية التركية، يُتوقّع أن تحمل نعش الفقيدة طائرة من تل أبيب إلى العاصمة الأذربيجانية باكو أولاً قبل أن تحمله طائرة أخرى من باكو إلى إسطنبول، ليتوجّه النعش في اليوم التالي إلى ديدم حيث يُدفن الجثمان.

والجمعة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، في أثناء مشاركتها في فاعلية مندِّدة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مستشفى رفيديا بنابلس فؤاد نافعة، إن عائشة نور، وصلت إلى المستشفى مصابةً برصاص في الرأس، إذ "أُجريت عملية إنعاش لها، لكنها استُشهدت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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