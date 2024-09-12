سياسة
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فيدان: التعاون الاستراتيجي بين تركيا وأوزبكستان بغاية الأهمية
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، إن تعزيز التعاون الاستراتيجي بين بلاده وأوزبكستان، وإضفاء الطابع المؤسساتي عليها بطريقة تستجيب لاحتياجات وتحديات العصر الحديث أمر في غاية الأهمية للعالم التركي وللبلدين.
فيدان: التعاون الاستراتيجي بين تركيا وأوزبكستان بغاية الأهمية
فيدان: التعاون الاستراتيجي بين تركيا وأوزبكستان بغاية الأهمية / صورة: AA
12 سبتمبر 2024

جاء ذلك في لقاء مع نظيره الأوزبكي بختيار سعيدوف، اليوم الخميس، في العاصمة طشقند التي يزورها فيدان برفقة وزير الداخلية علي يرلي قايا، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن.

وأكد فيدان خلال اللقاء أن أوزبكستان هي وطنه الثاني، مضيفاً: "هناك إرادة عظيمة أظهرها قادتنا (رجب طيب أردوغان، ونظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايف) لإضفاء الطابع المؤسساتي على التعاون بيننا والمضي به قُدماً".

وأوضح: "أعتقد أنه من المهم للغاية لكل من العالم التركي وبلدينا تعزيز وإضفاء الطابع المؤسساتي على التعاون الاستراتيجي بيننا بطريقة تستجيب لاحتياجات وتحديات العصر الحديث".

وأكد فيدان أن الاجتماع الثالث لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين تركيا وأوزبكستان الذي عقد في أنقرة في يونيو/حزيران الماضي كان نقطة تحول تاريخية، مذكراً بأن زعيمي البلدين اتخذا قرارات مهمة فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أنه يُجري زيارة مهمة مع وزير الداخلية يرلي قايا، ورئيس جهاز المخابرات التركية قالن إلى طشقند اليوم الخميس، مؤكداً أنهم سيواصلون العمل على تنفيذ القرارات التي اتخذها قادة البلدين في يونيو/حزيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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