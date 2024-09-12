وسيشارك في الاجتماع وزراء خارجية أوروبيون، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك لبحث تفعيل حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين وإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وسيحمل اللقاء عنوان “من أجل تطبيق حل الدولتين”، وسيركز على بحث التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل هذا الحل، أمام تزايد القلق بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ودفاع الدول المُشاركة في هذا الاجتماع عن ضرورة تغليب الحوار واستعادة الأمن والسلام في هذه المنطقة.

كما ستجري مناقشة التبعات العاجلة والدائمة للهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية المحتلة وبحث وقف إطلاق النار والاعتراف بفلسطين دولةً ومواصلة الجهود لتنشيط عملية حل الدولتين.

وتحرص تركيا من خلال هذا الاجتماع في تأكيد ضمان وقف إطلاق النار وتقديم المساعدة الإنسانية إلى غزة من دون انقطاع ودفع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، ودعم عملية المصالحة بين الفلسطينيين، واستمرار المساعدات للأونروا، وغيرها من القضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وشغل الفلسطينيون في الأمم المتّحدة، الثلاثاء، مقعدهم الجديد في الجمعية العامة، إذ باتوا يجلسون حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول، وهو أحد الحقوق الجديدة التي حصلوا عليها بعدما منعهم فيتو أمريكي هذا العام من أن يصبحوا دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية.

وسبق أن انضمت تركيا إلى دعوى تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، عرضت خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.