سياسة
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روسيا تعلن استعادة 10 قرى من أوكرانيا.. وزيلينسكي: رد موسكو يتلاءم مع خطتنا
أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أن جيشها استعاد 10 قرى من القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الحدودية الروسية، حيث شنت أوكرانيا الشهر الماضي هجوماً واسعاً، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الرد الروسي "يتلاءم مع الخطة الأوكرانية"
روسيا تعلن استعادة 10 قرى من أوكرانيا.. وزيلينسكي: رد موسكو يتلاءم مع خطتنا
جنود أوكرانيون عائدون من منطقة كورسك الروسية / صورة: AP
12 سبتمبر 2024

وقالت وزارة الدفاع في بيان نُشر على منصة تليغرام: "خلال عمليات هجومية، حررت وحدات من جنود فرقة (الشمال) 10 قرى في يومين".

في الوقت نفسه، اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا تشن هجوماً مضاداً في منطقة كورسك، مؤكداً أن هذا الرد الروسي "يتلاءم مع الخطة الأوكرانية"، من دون تفاصيل إضافية.

كان الجيش الأوكراني قد توغل بشكل مفاجئ في السادس من أغسطس/آب في منطقة كورسك، وأعلن لاحقاً أنه سيطر على أكثر من ألف كلم مربع ونحو مئة قرية.

وذكر ت قناة "ريبار" على تليغرام، وهي قريبة من الجيش الروسي، أن المعارك في كورسك تتركز خصوصاً حول بلدة سناغوستي، وتحديداً في الجزء الغربي الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية.

وسبق أن دمَّر الجيش الأوكراني جسوراً عدة في هذه المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، مما اضطر الروس إلى إقامة أرصفة مؤقتة لعبور نهر السيم.

وأظهرت مشاهد نشرها مدونون عسكريون روس في الأيام الأخيرة على الشبكات الاجتماعية، هجوماً لمدرعات روسية على مواقع أوكرانية في منطقة كورسك ومجموعة من الجنود الأوكرانيين قيل إنهم أسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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