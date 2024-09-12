وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان لها عبر منصة إكس، بأن وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الداخلية علي يرلي قايا، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، اجتمعوا، اليوم، مع نظرائهم في العاصمة طشقند بأوزبكستان.

وقال البيان إن المسؤولين ناقشوا عدداً من القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين، وكذلك التعاون متعدد الأطراف في اجتماعات تُعدّ الأولى من نوعها، وفق الرؤية التي طرحها الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والأوزبكستاني شوكت ميرضيايف.

وأوضح البيان أن الاجتماعات ناقشت القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى بحث السبل المشتركة لمكافحة مشكلات مثل الإرهاب والتطرف والهجرة غير النظامية والتهريب.

ونتيجة لتلك اللقاءات، وقَّع مسؤولو البلدين اتفاقاً حول خريطة طريق تضمن إضفاء الطابع المؤسسي والاستمرار المنهجي للتعاون الملموس بين الجانبين، وفق ما ذكره البيان.

وتضمنت خريطة الطريق، التعاون السياسي والدبلوماسي والاقتصادي بين البلدين، إذ ستُتخذ عدة خطوات ملموسة في مجالات الدفاع والأمن والشؤون الداخلية والتجارة، وكذلك في المجالات الثقافية والإنسانية.

وختم بيان وزارة الخارجية التركية بأن أنقرة ستواصل العمل من أجل تعميق شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع الدولة الشقيقة أوزبكستان.