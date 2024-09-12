سياسة
2 دقيقة قراءة
"تحريض واستهداف".. الاحتلال يقتل 220 موظفاً في أونروا منذ بدء الحرب على غزة
تواصل إسرائيل، منذ بداية حربها المدمرة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استهدافها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
"تحريض واستهداف".. الاحتلال يقتل 220 موظفاً في أونروا منذ بدء الحرب على غزة
18 شهيداً بينهم أطفال ونساء في غارة للاحتلال على مدرسة نازحين بالنصيرات / صورة: AA
12 سبتمبر 2024

وتدَّعي إسرائيل أن موظفين في أونروا شاركوا في هجوم حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فيما تؤكد الأمم المتحدة حياد الوكالة.

ولم يتوقف الأمر عند التحريض، فخلال الشهور القليلة الماضية، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مراراً مقرات لأونروا، وأحدثها الأربعاء حين شن غارة جوية على مدرسة الجاعوني بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

هذه الغارة أسفرت عن استشهاد 18 فلسطينياً، بينهم 6 موظفين تابعين لأونروا، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، وهو ما أثار موجة تنديد واسعة، مع دعوات إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية.

ومدرسة الجاعوني واحدة من عشرات المنشآت التابعة لأونروا التي تعرضت لقصف إسرائيلي، وكانت تؤوي 12 ألف نازح، واستُهدفت للمرة الخامسة، في هجوم هو الأكثر دموية بين الهجمات التي طالت منشآت الوكالة.

استهداف أونروا

ومنذ بدء الحرب، استهدفت إسرائيل عديداً من مدارس أونروا التي تؤوي نازحين، مرتكبةً مجازر بحق المدنيين بداخلها، خصوصاً من النساء والأطفال، وفق إيناس حمدان، مديرة مكتب إعلام أونروا.

وتعرضت 190 منشأة ومقراً تابع لأونروا لقصف وتدمير إسرائيلي، سواء كلياً أو جزئياً، حسب تقرير للوكالة الأربعاء، فيما وصفت إيناس حمدان العدد في تصريحات للأناضول بأنه "صادم".

وإجمالاً، أدت الهجمات الإسرائيلية المتكررة إلى استشهاد 220 موظفاً من أونروا، كانوا يسهمون في تقديم الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية للنازحين، وفق إيناس حمدان.

وفي يوليو/تموز الماضي؛ اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقر الوكالة الرئيسي غرب مدينة غزة؛ مما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل بعد قصفه مرات عدة بشكل مباشر.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us