وأضاف في حديثه للصحافة، اليوم الخميس، خلال مراسم عزاء ابنته في منطقة ديديم بولاية أيدن، أن عائشة كان عمرها 10 أشهر عندما ذهبت إلى الولايات المتحدة، إذ نشأت هناك ودرست في مدارسها وأصبحت مواطنة، "ولهذا السبب تتحمل الحكومة الأمريكية أيضاً مسؤولية".

وتابع إيغي أنه شعر بسعادة كبيرة عندما علم أن تركيا تلاحق الجريمة التعسفية وأنها فتحت تحقيقاً بشأنها، داعياً الحكومة الأمريكية إلى انتهاج نفس الموقف.

وذكر والد الناشطة أن ابنته عائشة نور، كانت إنسانة مميزة، تهتم بحقوق الإنسان ومدت يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم.

ووصل إيغي إلى أيدن، الأربعاء، قادماً من الولايات المتحدة حيث يقيم، للمشاركة في مراسم العزاء. وأكد أن جثمان عائشة نور، سيُنقَل الجمعة إلى إسطنبول، ومنها إلى إزمير، لتُدفن يوم السبت.

واليوم الخميس، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، أنه من المقرر نقل جثمان عائشة نور إلى تركيا، غداً الجمعة، بعد أن أنهت اليوم سفارة تركيا لدى تل أبيب إجراءات نقل جثمانها على خط رحلة تل أبيب–باكو–إسطنبول.

ومن المتوقع أن يُنقل جثمان عائشة نور من مطار بن غوريون إلى العاصمة الأذربيجانية في الساعة 23:45 من مساء اليوم الخميس، ومن ثم إلى إسطنبول على متن رحلة الخطوط الجوية-التركية في الساعة 08:35 من صباح الجمعة، لتُدفن في مسقط رأسها بمنطقة ديديم بولاية أيدن غربي تركيا.

والجمعة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، في أثناء مشاركتها في فعالية مندِّدة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.