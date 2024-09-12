سياسة
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صادرات تركيا إلى بريطانيا تحقق رقماً قياسياً في أول 8 أشهر من العام
قال مجلس المصدّرين الأتراك، اليوم الخميس، إن تركيا حققت أعلى صادرات إلى بريطانيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنةً مع نفس الفترة من الأعوام الماضية.
صادرات تركيا إلى بريطانيا تحقق رقماً قياسياً في أول 8 أشهر من العام
صادرات تركيا إلى بريطانيا تحقق رقماً قياسياً في أول 8 أشهر من العام / صورة: أرشيف AA
12 سبتمبر 2024

وحسب معطيات صدرت عن المجلس فإن قيمة صادرات أنقرة إلى لندن بلغت في الفترة المذكورة 8.3 مليار دولار، محققةً زيادة بنسبة 10.8% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الفائت.

وتصدَّر قطاع السيارات الصادرات التركية إلى بريطانيا بـ2.7 مليار دولار، فيما يُذكر أن البلدين يهدفان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 20 مليار دولار سنوياً.

وأضافت المعطيات أن إجمالي صادرات تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، زادت بنسبة 3.9% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام المنصرم، وبلغت 170.8 مليار دولار.

وخلال نفس الفترة المذكورة، تصدرت ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا والعراق، قائمة الدول المستورِدة للمنتجات التركية.

مصدر:TRT عربي
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