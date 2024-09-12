وحسب معطيات صدرت عن المجلس فإن قيمة صادرات أنقرة إلى لندن بلغت في الفترة المذكورة 8.3 مليار دولار، محققةً زيادة بنسبة 10.8% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الفائت.

وتصدَّر قطاع السيارات الصادرات التركية إلى بريطانيا بـ2.7 مليار دولار، فيما يُذكر أن البلدين يهدفان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 20 مليار دولار سنوياً.

وأضافت المعطيات أن إجمالي صادرات تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، زادت بنسبة 3.9% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام المنصرم، وبلغت 170.8 مليار دولار.

وخلال نفس الفترة المذكورة، تصدرت ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا والعراق، قائمة الدول المستورِدة للمنتجات التركية.