سياسة
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جيش الاحتلال ينسحب من طوباس شمالي الضفة بعد قتله عدداً من الفلسطينيين
انسحبت جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، من مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، إثر عملية عسكرية استمرت يومين قتل فيها 6 فلسطينيين.
جيش الاحتلال ينسحب من طوباس شمالي الضفة بعد قتله عدداً من الفلسطينيين
مخيم الفارعة بمدينة طوباس بعد اجتياح إسرائيلي دام 30 ساعة / صورة: AA
12 سبتمبر 2024

وشوهدت آليات الجيش تتراجع من المدينة مساء اليوم الخميس، فيما دارت اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين خلال الانسحاب، وفق شهود عيان.

وبدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية في طوباس وبلدة طمون القريبة منها، فجر الأربعاء، وفرض حظراً للتجوال في المدينة، كما حاصر مستشفى طوباس التركي الحكومي، وهو المشفى الوحيد فيها.

ومنذ الأربعاء، استُشهد 5 فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي موقعاً في مدينة طوباس، فيما استُشهد السادس خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مخيم الفارعة بالمدينة، وفق جمعية الهلال الأحمر ووزارة الصحة الفلسطينيتين.

وفي وقت سابق الخميس، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة ومخيم طولكرم، بعد عملية استمرت 3 أيام استُشهد على أثرها 8 فلسطينيين.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته في الضفة، فيما صعَّد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن 703 شهداء بينهم 159 طفلاً، إلى جانب 5 آلاف و700 مصاب، وأكثر من 10 آلاف و400 معتقل، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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