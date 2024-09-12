سياسة
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قتلى بينهم طفل في غارة على جنوب لبنان وحزب الله يشن 9 عمليات عسكرية
أعلنت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، الخميس، جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجتين ناريتين على طريق بلدة كفرجوز في محيط مدينة النبطية جنوبي لبنان.
قتلى بينهم طفل في غارة على جنوب لبنان وحزب الله يشن 9 عمليات عسكرية
وكالة الإعلام اللبنانية: 3 أشخاص بينهم طفل استشهدوا بغارة إسرائيلية على طريق بلدة كفرجوز باتجاه النبطية - أرشيفية / صورة: AP
12 سبتمبر 2024

وأضافت الوكالة أنّ سيارة أصيبت في أثناء مرورها على الطريق، فيما هرعت على الفور إلى المكان فرق الدفاع المدني والإسعاف، وتابعت أنّ الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة شيحين في قضاء صور جنوبي البلاد.

بدوره، قال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إنّ "غارة إسرائيلية استهدفت كفرجوز، أدت إلى استشهاد 3 أشخاص من بينهم طفل وإصابة 3 بجروح".

كما نفذ طيران الاحتلال الحربي غارات على أطراف بلدة مجدل زون في القطاع الغربي، وعلى بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل (جنوب)".

قالت وزارة الصحة اللبنانية من جانبها، في بيان، إن "القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي الذي استهدف بعد ظهر اليوم (الخميس) أطراف بلدة مارون الراس أدى إلى إصابة شخصين بجروح".

وفي السياق، أعلن حزب الله في بيانات منفصلة أنه شن 9 عمليات عسكرية بالأسلحة المناسبة والصواريخ استهدف خلالها تجمعات جنود شمالي إسرائيل في عدة مواقع، فيما أعلن مقتل عنصرين له في المواجهات مع جيش الاحتلال.

وأوضحت بيانات الحزب أن المواقع هي: تلة الطيحات والمالكية وبياض بليدا ومرتفع أبودجاج والعباد وزبدين والرمثا، وقاعدة ناحل غيرشوم ومستوطنة عين يعقوب ومستوطنة روش هانيكرا التي أعلن قصفها لأول مرة منذ 8 أكتوبر الماضي/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات الضحايا بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما أسفر عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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