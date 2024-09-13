وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، إن أطقمها نقلت إلى المستشفى 4 إصابات في منطقة الرجل، اثنتان منهما بالرصاص الحي، واثنتان بشظايا الرصاص في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم الظاهرية بعدد من الآليات العسكرية، ونشر جنوده في أحياء البلدة، لتدور مواجهات مع الشبان الفلسطينيين هناك، فيما استخدم الجيش الرصاص الحي خلال هذه المواجهات.

وفي بيت لحم، هاجم مستوطنون إسرائيليون من مستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي جنوب شرق المدينة، بالحجارة منازل فلسطينيين في منطقة خلايل اللوز، حسبما ذكر المختص بشؤون الاستيطان في بيت لحم حسن بريجية.

وقال بريجية، في تصريحات صحفية إن حجارة المستوطنين أدت إلى تحطم نوافذ منزلين، وأثارت الخوف والهلع بين السكان، ولفت إلى أن هجمات المستوطنين تتكرر بين الحين والآخر ضد الفلسطينيين بتلك المنطقة في مسعى لإجبارهم على الرحيل.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدت إلى "استشهاد 19 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 785 بجراح، وتهجير 28 تجمعاً بدوياً".

وسبق أن كشف مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي (غير حكومي)، في مايو/أيار الماضي، عن مخطط لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تهجير المواطنين والرعاة الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة، بالتعاون مع المستوطنين، معتبراً ذلك جزءاً من "نظام الأبارتهايد الإسرائيلي".

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.