سياسة
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الأردن: ادعاءات نتنياهو من الأغوار باطلة وهدفها توسيع سيطرة إسرائيل
أكّد الأردن مساء الخميس، إدانته اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأحد وزرائه منطقة الأغوار الفلسطينية على حدود المملكة، ووصف تصريحات أطلقها نتنياهو بـ"ادعاءات باطلة" هدفها توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الأردن: ادعاءات نتنياهو من الأغوار باطلة وهدفها توسيع سيطرة إسرائيل
الخارجية الأردنية: تدين اقتحام رئيس الحكومة ووزير المالية الإسرائيليين للأغوار الفلسطينية المحتلة / صورة: GOP
13 سبتمبر 2024

جاء ذلك في بيان للخارجية الأردنية، غداة زيارة أجراها نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، لمنطقة الأغوار على حدود الأردن، وإعلانه من هناك عزمه إقامة جدار على الحدود مع المملكة، بزعم "منع محاولات لتهريب أسلحة ومقاتلين" إلى الضفة الغربية وإسرائيل، في إحياء لمشروع سبق طرحه قبل نحو 20 سنة.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيانها، إنها "تدين اقتحام رئيس الحكومة ووزير المالية الإسرائيليين للأغوار الفلسطينية المحتلة"، وأكدت أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وذكرت في البيان أنها "تدين كذلك ما صاحب هذه الاقتحام من ادعاءات باطلة (من نتنياهو) واختلاق لأخطار بهدف توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعبر الدعوة لتوسيع الاستيطان، وغيرها من الإجراءات غير القانونية".

وشددت على "رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديد لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية إلى توسيع الاستيطان بالأرض الفلسطينية المحتلة"، معتبرة ذلك "تحدياً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الداعي إسرائيل لوقف الاستيطان بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء وتوسيع المستوطنات هناك".

وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، والتصعيد بالضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني".

وجاء تفقد نتنياهو لمنطقة الأغوار على الحدود مع الأردن الأربعاء، بعد 3 أيام من مقتل 3 إسرائيليين من حراس معبر الملك حسين (اللنبي وفق التسمية الإسرائيلية) الحدودي الأحد، برصاص سائق شاحنة أردني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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