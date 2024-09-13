سياسة
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الصين تدعو لحماية الأمن العالمي ووقف الحربين في أوكرانيا وغزة
أعلن وزير الدفاع الصيني دونغ جون، اليوم الجمعة، أن "التفاوض" هو الحلّ الوحيد للنزاعات، مثل حربي غزة وأوكرانيا، مطالباً الدول الكبرى بأن تأخذ زمام المبادرة في حماية الأمن العالمي، وذلك خلال إلقائه كلمة أمام منتدى دولي يجمع مسؤولين عسكريين في بكين.
الصين تدعو لحماية الأمن العالمي ووقف الحربين في أوكرانيا وغزة
وزير الدفاع الصيني دونغ جون خلال حفل افتتاح منتدى شيانغشان / صورة: AFP
13 سبتمبر 2024

وقال دونغ في حفل افتتاح منتدى شيانغشان، إنه "من أجل حل القضايا الساخنة مثل الأزمة في أوكرانيا والنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، فإن تعزيز السلام والتفاوض هو السبيل الوحيد". ودعا جميع البلدان إلى تعزيز "التنمية السلمية والحكم الشامل".

كما حضّ على مناهضة "نشر مفاهيم الأمن القومي"، لضمان "أن تفيد التقنيات الجديدة البشرية بأكملها على نحو أفضل"، في إشارة محتملة إلى جهود الولايات المتحدة لمنع وصول بكين إلى التقنيات المتطورة.

وقال دونغ "يجب على الدول الكبرى أن تأخذ زمام المبادرة في حماية الأمن العالمي، والتخلي عن عقلية المحصلة الصفرية والامتناع عن ترهيب الدول الصغيرة والضعيفة".

وأضاف المسؤول الصيني أنه في عالم متعدد الأقطاب "يجب أن تتمتع الدول، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، متقدمة أو نامية، بحق متساوٍ في المشاركة في الشؤون الدولية والتعبير عن احتياجاتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة".

وتأتي تصريحات دونغ فيما تُستأنف الاتصالات بين الجيشين الأمريكي والصيني على الرغم من التوتر المتصاعد بشأن بحر الصين الجنوبي وتايوان ومخاوف واشنطن إزاء العلاقة الوثيقة بين بكين وروسيا.

وستشمل مواضيع النقاشات العلاقات بين الولايات المتحدة والصين والأمن في أوروبا وآسيا وتحديات الدفاع في عالم متعدد الأقطاب.

وأدلى دونغ بتصريحاته أمام ممثلين من 90 دولة ومنظمة دولية في المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام وينتهي غداً السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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