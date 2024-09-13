وقال الحزب في بيان، إن عناصره قصفوا ‏القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابعة لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا، "بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا وأصابوها إصابة مباشرة، واندلعت النيران في أجزاء منها". ‏

من جهتها أفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار فجر الجمعة مرتين على مدينة بنت جبيل، استهدفت الغارة الأولى منزلاً في حي العويني والثانية منطقة الوادي. وأضافت أن فرق الإسعاف والدفاع المدني توجهت على الفور إلى المكان، وبعد المتابعة لم يفد عن وقوع إصابات.

وأمس الخميس، أعلن حزب الله مقتل 2 من عناصره في مواجهات مع إسرائيل جنوبي لبنان، ليرتفع إجمالي قتلاه إلى 439 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب، في بيانين منفصلين، صادق مصطفى مبارك (حيدر الكرار) من مواليد عام 1993 من بلدة مركبا (جنوب)، وساجد محمد مصطفى (علي رضا) من مواليد عام 1998 من بلدة مليخ (جنوب)، وأشار الحزب إلى أن القتيلين "ارتقيا على طريق القدس"، وفق تعبير الحزب في إشارته إلى المواجهات الحدودية مع إسرائيل.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب تشنّها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ما أسفر عن أكثر من 136 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.