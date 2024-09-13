وحطت الطائرة التي تقل جثمان أزغي في مطار إسطنبول، في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، قادماً من مطار باكو الأذربيجاني عقب نقله إليه من مطار بن غوريون، إذ كان باستقبالها في إسطنبول مسؤولون وعدد من الأتراك والناشطين.

وبعد مراسم أقيمت داخل المطار، حيث جرت تلاوة آيات من القرآن الكريم وسورة الفاتحة ثم جرى حمل النعش على الأكتاف، نقل الجثمان عبر طائرة من إسطنبول إلى ولاية إزمير غربي تركيا، إيذاناً ببدء مراسم تشييع الجنازة ودفن الناشطة في مثواها الأخير في مسقط رأسها بمنطقة ديديم بولاية آيدن غربي البلاد.

وقالت ولاية إسطنبول في منشور عبر حسابها بمواقع التواصل، إن والي إسطنبول، داوود غول، كان بين المسؤولين الذين استقبلوا الجثمان في المطار.

وأمس الخميس، أفادت وزارة الخارجية التركية في بيان أن "سفارتنا في تل أبيب وقنصليتنا العامة في القدس استكملت، اليوم (12 سبتمبر/أيلول الجاري)، إجراءات نقل جثمان مواطنتنا عائشة نور أزغي أيغي التي قتلها جنود الاحتلال الإسرائيلي عمداً خلال مشاركتها في مظاهرة سلمية تضامناً مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى تركيا"، مشيرة إلى أن "جثمان الفقيدة سيصل إلى تركيا اليوم (الجمعة)".

وأضافت الخارجية التركية: "نسأل الله الرحمة لمواطنتنا المتوفاة ونقدّم التعازي لعائلتها وذويها"، مجددة إدانتها لهذه "الجريمة التي ارتكبتها حكومة نتنياهو الماضية في إبادتها الجماعية (للفلسطينيين)".

وأكدت الوزارة: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم مرور هذه الجريمة من دون عقاب".

والجمعة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، في أثناء مشاركتها في فاعلية مندِّدة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.