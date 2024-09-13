وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم زار معهد الأسلحة النووية وقاعدة إنتاج المواد النووية المخصبة بدرجة تصلح لصنع أسلحة. ونشرت له صوراً وهو يتفقد صفوفاً من أجهزة الطرد المركزي، ناقلة عنه تأكيده الحاجة إلى زيادة عدد هذه الأجهزة "من أجل تسريع زيادة الأسلحة النووية بهدف الدفاع عن النفس".

كما حث الزعيم الكوري الشمالي مسؤولي المنشأة على "المضي قدماً في إدخال نوع جديد من أجهزة الطرد المركزي من أجل تعزيز أسس إنتاج مواد نووية تدخل في صناعة الأسلحة".

وأضافت وكالة الأنباء أن "كيم أكد أيضاً ضرورة تحديد هدف أعلى على المدى البعيد لإنتاج المواد النووية الضرورية"، وذكرت أنه أشرف أيضاً على تجربة إطلاق نوع جديد من قاذفات الصواريخ المتعددة الفوهات عيار 600 مليمتر.

وأشارت الوكالة الرسمية، في تقرير منفصل، إلى أن كيم تفقد أيضاً قاعدة تدريب وحدة العمليات الخاصة بجيش كوريا الشمالية لتوجيه تدريبات قتالية أجريت، الأربعاء.

ونددت الجارة الجنوبية بمضي بيونغ يانغ في برنامجها النووي، في أول تعليق على الصور النادرة. وقالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، إنها لن تقبل أبداً بامتلاك كوريا الشمالية لأسلحة نووية.

وتخضع برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية لعقوبات دولية، لكن بيونغ يانغ كثيراً ما تنتهك الحظر. وسبق لها أن عرضت صوراً لما قالت إنها رؤوس حربية نووية، وقد أجرت 6 اختبارات نووية تحت الأرض بين عامي 2006 و2017.