سياسة
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ممولة بالكامل.. أيرلندا تعلن عن منح دراسية للطلاب من غزة والضفة الغربية
أعلنت الحكومية الأيرلندية تخصيص منح ممولة بالكامل لدراسة الماجستير، للطلاب الفلسطينيين المتضررين من الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة والضفة الغربية المحتلة عبر برنامج المنح الدراسية الأيرلندية-الفلسطينية “IPSP”.
ممولة بالكامل.. أيرلندا تعلن عن منح دراسية للطلاب من غزة والضفة الغربية
أيرلندا تعلن عن منح دراسية للطلاب من غزة والضفة الغربية المحتلة / صورة: AA
13 سبتمبر 2024

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب التمثيل الأيرلندي برام الله في وقت سابق الشهر الجاري، جرى تخصيص 25 منحة دراسية للعام الدراسي 2025-2026 للطلاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وستدعم هذه المنح الدراسية الطلاب الساعين إلى الحصول على برامج ماجستير لمدة عام في أيرلندا، وستغطي الرسوم الأكاديمية ورسوم طلب التأشيرة والتأمين الطبي والسفر ورحلات الطيران ذهاباً وإياباً على الدرجة الاقتصادية، ورسوم تصريح الإقامة الأيرلندية ومنحة شهرية للمعيشة بالإضافة إلى بدلات إضافية للاستقرار والاستكمال والمغادرة.

وبإمكان الطلاب التقديم الآن مع التسجيل لجلسات المعلومات الافتراضية حول المنح الدراسية المتاحة حتى 23 سبتمبر/أيلول الجاري، وسيجري عقد جلسات زووم منفصلة لقطاع غزة والضفة الغربية.

وستمكن هذه الخطوة الطلاب الفلسطينيين من متابعة أحلامهم الأكاديمية، وهو ما يعكس الدعم الأيرلندي المستمر منذ سنوات لفلسطين.

ويعد برنامج المنح الدراسية الأيرلندية الفلسطينية جزءاً من برنامج المنح الدراسية العالمي Ireland Fellows، الذي تديره حكومة أيرلندا، التي اعترفت رسمياً بفلسطين دولةً ذات سيادة في مايو/أيار الماضي.

ومنذ بدء حرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرى تدمير جميع جامعات غزة، وتضررت مئات المدارس الابتدائية والثانوية بشدة، ويقدر البنك الدولي أنه بحلول يناير/كانون الثاني 2024، ألحقت الحرب أضراراً بالمؤسسات التعليمية بقيمة 341 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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