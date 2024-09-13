وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان على تليغرام، صباح اليوم الجمعة، إنها أسقطت 24 من أصل 26 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا في هجوم على 5 مناطق الليلة الماضية.

كما تعرضت قرية بمنطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، لقصف روسي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وفق ما أفاد ممثلو الادعاء بالمنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن خدمات الطوارئ كانت تعمل في موقع الهجوم، عندما قصفته القوات الروسية مرة ثانية، ما أدى لإصابة 3 من رجال الإنقاذ.

كما أفاد ممثلو الادعاء بأن 5 أشخاص أصيبوا في غارة جوية روسية على منطقة كييفسكي في مدينة خاركيف.

وقال مسؤولون في منطقة سومي الحدودية المجاورة، إن القوات الروسية قصفت مناطق حدودية 57 مرة طوال اليوم، ما أدى إلى مقتل شخص بالقرب من بلدة يامبيل.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في شؤونها".