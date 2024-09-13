سياسة
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الخارجية الأمريكية توافق على بيع مقطورات دبابات ثقيلة لإسرائيل
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على بيع "مقطورات دبابات" ثقيلة ومعدات ذات صلة لاستخدامها في المجال العسكري بقيمة 164.6 مليون دولار لإسرائيل.
الخارجية الأمريكية توافق على بيع مقطورات دبابات ثقيلة لإسرائيل
الخارجية الأمريكية تعلن بدء تسليم مقطورات الدبابات لإسرائيل عام 2027 / صورة: Reuters
13 سبتمبر 2024

وأفادت "وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي" الأمريكية في بيان، أمس الخميس، أنه جرى تقديم الشهادة الضرورية لإبلاغ الكونغرس الأمريكي بقرار البيع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم عام 2027.

وتشمل صفقة البيع آليات مثل مقطورات الدبابات الثقيلة، وقطع الغيار والتصليح، وأدوات ومعدات السائقين، والمستندات الفنية، ودعم البرامج اللوجستية.

وجاءت الموافقة على الصفقة، بعد شهر من موافقة وزارة الدفاع الأمريكية، على بيع أسلحة لإسرائيل ضمن صفقة بـ20 مليار دولار تشمل طائرات مقاتلة من طراز "F-15" ومركبات مدرعة وقذائف دبابات وصواريخ جو-جو.

كما تأتيتزامناً مع مطالبات بإطلاق تحقيق مستقل في قتل قناص إسرائيلي الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي، الأسبوع الماضي في الضفة الغربية المحتلة، ووقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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