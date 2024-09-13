سياسة
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الدفاع التركية: تحييد 19 إرهابياً من تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 19 إرهابياً من تنظيم PKK الإرهابي في غارات جوية شمالي العراق، بين 7 و9 سبتمبر/أيلول الجاري.
الدفاع التركية: تحييد 19 إرهابياً من تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق
تركيا: تحييد 19 إرهابياً من  تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق / صورة: AA
13 سبتمبر 2024

وأوضحت الوزارة في بيان أن غارات جوية استهدفت مواقع الإرهابيين في شمالي العراق، أسفرت عن تحييد 19 إرهابياً، منهم 10 في منطقة كارة، و 6 في هاكورك، و3 في قنديل.

وأكدت الدفاع التركية استمرار عملياتها في المنطقة بكل زخم "للقضاء على الإرهاب في مصدره".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي، الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ التنظيم الإرهابي من جبال قنديل معقلاً له، كما ينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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