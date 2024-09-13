وأوضحت الوزارة في بيان أن غارات جوية استهدفت مواقع الإرهابيين في شمالي العراق، أسفرت عن تحييد 19 إرهابياً، منهم 10 في منطقة كارة، و 6 في هاكورك، و3 في قنديل.

وأكدت الدفاع التركية استمرار عملياتها في المنطقة بكل زخم "للقضاء على الإرهاب في مصدره".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي، الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ التنظيم الإرهابي من جبال قنديل معقلاً له، كما ينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.