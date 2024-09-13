سياسة
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"يؤدي إلى مقتل مئات بإسرائيل".. أمنيون بتل أبيب يحذرون من تصعيد خطير بالضفة
كشفت وسائل إعلام عبرية عن تحذير مسؤولين أمنيين إسرائيليين من أن الضفة الغربية على شفا انفجار، معربين عن تخوفهم من "تصعيد أمني خطير يؤدي إلى مقتل مئات في إسرائيل".
"يؤدي إلى مقتل مئات بإسرائيل".. أمنيون بتل أبيب يحذرون من تصعيد خطير بالضفة
قوات الاحتلال تنسحب من طوباس وطولكرم مخلفة دماراً كبيراً / صورة: AA
13 سبتمبر 2024

وقالت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة: "قدم وزير الدفاع يوآف غالانت، ورؤساء المؤسسة الأمنية تحذيراً شديداً في جلسة الحكومة هذا الأسبوع من أن الضفة الغربية على وشك الانفجار"، وأضافت أن المسؤولين الأمنيين حذروا من "أنه من دون تغيير، فإننا سنواجه تصعيداً أمنياً خطيراً يؤدي إلى مقتل مئات في إسرائيل".

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد عزت في الأشهر الماضية الانفجار المحتمل إلى تصعيد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في المسجد الأقصى والتصعيد الاستيطاني وحجز أموال الضرائب الفلسطينية من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

كما نسبت وسائل الإعلام التصعيد المحتمل إلى دعم بن غفير وسموتريتش عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، فضلاً عن قرار الحكومة منع عشرات آلاف العمال الفلسطينيين من العودة إلى أماكن عملهم في إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعَّد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن 703 شهداء فلسطينيين بينهم 159 طفلاً، إلى جانب 5 آلاف و700 مصاب، وأكثر من 10 آلاف و400 معتقل، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وأسفرت حرب إسرائيل، بدعم أمريكي، على غزة، عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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