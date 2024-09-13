وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن إدارة واشنطن تواصل فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني، موضحةً أن قرار العقوبات يشمل "شركة التنمية الوطنية الباكستانية"، التي تعدها الولايات المتحدة "ضالعة في تطوير وإنتاج الصواريخ الباليستية الباكستانية بعيدة المدى".

وأشار البيان إلى أن الشركة الباكستانية المذكورة "قدمت معدات لاختبار محركات الصواريخ واسعة النطاق، بما في ذلك (شاهين 3) و(أبابيل)"، وأردف أن الخارجية الأمريكية أدرجت في العقوبات مؤسسة ثانية في باكستان، وثلاثاً أخرى مقرها الصين ومواطناً صينياً يُدعى لو دونغمي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 4 شركات مقراتها في بيلاروسيا والصين، مدعيةً أنها زودت باكستان بمواد مستخدَمة في برنامج الصواريخ الباليستية.