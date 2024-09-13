وأفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان عبر منصة إكس، بأن الوزير فيدان التقى برفقة عدد من نظرائه ضمن مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن غزة، وزير الخارجية الإسباني.

وفي وقت سابق الجمعة، استقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من تركيا ودول عربية وأوروبية، في إطار اجتماع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بخصوص فلسطين.

وتستضيف العاصمة مدريد اجتماع مجموعة الاتصال، المشكَّلة من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخلال الاجتماع، الذي يحمل عنوان: "من أجل تنفيذ حل الدولتين"، ستناقَش الإجراءات اللازمة لضمان فاعلية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

ويشارك في الاجتماع أعضاء مجموعة الاتصال الوزارية العربية الإسلامية، بينهم وزراء خارجية فلسطين ومصر والأردن وتركيا، إضافةً إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية النرويج وسلوفينيا وأيرلندا.

وفي القمة الاستثنائية المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الرياض، شُكلت اللجنة العربية الإسلامية من وزراء خارجية 8 دول هي: تركيا وفلسطين والأردن وقطر والسعودية ومصر وإندونيسيا ونيجيريا، والأمينين العامَّين لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

كانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت في أواخر مايو/أيار الماضي، الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، ضمن دول أوروبية أخرى، وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً فلسطينياً وعربياً كبيراً، فيما انتقدته إسرائيل بشدة.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.