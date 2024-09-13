وأعربت الخارجية التركية، في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنها الشديد لتلقي نبأ سقوط قتلى وجرحى جراء الهجوم الإرهابي في دايكندي، راجيةً من الله الرحمة لأرواح القتلى والشفاء العاجل للمصابين.

وأمس الخميس، ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن مسلحين مجهولين شنوا هجوماً على شيعة الهزارة، ثالث أكبر مجموعة عرقية في البلاد، في منطقة كاريودال، على حدود ولايتي دايكندي وغور.

وقالت القناة إن 14 شخصاً على الأقل قُتلوا، كما أُصيب 4 آخرون جراء الهجوم الذي تبناه لاحقاً تنظيم داعش الإرهابي، مشيرةً إلى أن الضحايا من سكان منطقة سنغي تهت في دايكندي، وكانوا قد ذهبوا إلى كاريودال لاستقبال أقاربهم القادمين من مدينة كربلاء العراقية.

وتستهدف مجموعات مسلحة، بما في ذلك تنظيم داعش الإرهابي، بشكل متكرر الشيعة الأفغان عبر هجمات مسلحة أو تفجيرات. وتعد ولاية هرات الواقعة غربي البلاد على الحدود مع إيران، الأكثر كثافة في شيعة الهزارة في أفغانستان.

وبعد البشتون والطاجيك، تشكل الهزارة ثالث أكبر مجموعة عرقية في أفغانستان، إذ يمثل المنتمون إليها نحو 10 في المئة من السكان.