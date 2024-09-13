سياسة
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فيدان يطالب بمزيد من المبادرات للاعتراف بالدولة الفلسطينية
شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع أعضاء آخرين في مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، في الاجتماع بشأن فلسطين، والذي حضرته أيضاً إسبانيا وسلوفينيا والنرويج وأيرلندا والاتحاد الأوروبي.
فيدان يطالب بمزيد من المبادرات للاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع أعضاء بمجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، في مدريد / صورة: AA
13 سبتمبر 2024

وقالت الخارجية التركية في بيان، إنه خلال الاجتماع جرت مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية.

كما جرى خلال الاجتماع بحث مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في غزة وجهود المساعدات الإنسانية، ومناقشة الخطوات اللازمة للاعتراف بفلسطين والتوصل إلى حل الدولتين، بحسب الخارجية التركية.

وفي الإعلان الذي جرى تبنيه نهاية الاجتماع، وُجهت دعوة إلى المجتمع الدولي للاعتراف بفلسطين في أسرع وقت ممكن ودعم حل الدولتين. كما جرى تأكيد ضرورة إعلان وقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن ووقف الهجمات التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما نص الإعلان على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية العاجلة وغير المنقطعة إلى غزة ودعم عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما تقرر عقد اجتماع جديد في نيويورك بمناسبة أسبوع الجمعية العامة رفيع المستوى للأمم المتحدة والذي سيعقد نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال بيان الخارجية التركية، إن الوزير هاكان فيدان طالب في الاجتماعات التي حضرها بضرورة زيادة المبادرات المشتركة لكي تصبح دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة ويعترف بها مزيد من الدول، وشدد على أهمية الضغط على الدول التي تعارض هذه الخطوات.

كما دعا فيدان المزيد من الدول للتدخل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وأكد بيان الخارجية أن تركيا ستواصل العمل من أجل ضمان وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، والاعتراف بفلسطين واتخاذ الخطوات اللازمة نحو حل الدولتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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