وأكد المشاركون في الاجتماع، عبر البيان الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية، الدعم الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى، و"رفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة".

وأضاف البيان: "نكرر دعوتنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين"، داعياً إلى "إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا".

وشدد المجتمعون على وجود حاجة ملحّة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري ودون شروط ولا عوائق وبكميات كبيرة "من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية".

وتشكلت مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بشأن القضية الفلسطينية بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، بقرار من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 11 نوفمبر /تشرين الثاني 2023.

وتضم المجموعة وزراء خارجية 8 دول هي: تركيا وفلسطين والأردن وقطر والسعودية ومصر وإندونيسيا ونيجيريا، والأمينين العامَّين لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

وشارك في اجتماع اليوم أعضاء المجموعة، بينهم وزراء خارجية تركيا ومصر والأردن، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية وممثلين أوروبيين من النرويج وسلوفينيا وأيرلندا وإسبانيا.